அட்லி இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் படத்தின் படப்பிடிப்பு எப்போது தொடங்குகிறது தெரியுமா லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

சென்னை : இயக்குனர் அட்லி விஜய்யை வைத்து அடுத்த அடுத்து மூன்று பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி படங்களை கொடுத்து இப்பொழுது தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இயக்குனர்களின் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.

நான்காவதாக மீண்டும் விஜய்யை வைத்து படம் இருக்க இருப்பதாக சொல்லப்படும் நிலையில் இப்போது பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் படத்தை இயக்க தயாராகி வருகிறார்.

முதற்கட்ட பணிகள் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில் படப்பிடிப்பு எப்போது என்பது பற்றிய புதிய தகவல் தற்போது கிடைத்துள்ளது.

நியூ லுக்... நியூ ஹேர் ஸ்டைல்… இணையத்தை கலக்கும் அட்லி !

