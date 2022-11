அவதார் தி வே ஆஃப் வாட்டர் ட்ரெய்லர் செய்த சாதனை… ட்விட்டரில் தொடர்ந்து ட்ரெண்டிங்

சென்னை: 2009ம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் வெளியான அவதார் திரைப்படம் மிகப்பெரிய சாதனை படைத்தது.

வசூலில் மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்கர் உட்பட ஏராளமான சர்வதேச திரைப்பட விருதுகளையும் வென்றிருந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது வெளியாகியுள்ள அவதார் இரண்டாம் பாகத்தின் ட்ரெய்லர் புதிய சாதனை படைத்து வருகிறது.

அவதார் பட ரிலீஸ் பற்றி ஜேம்ஸ் கேமரூன் போட்ட அதிரடி ட்வீட்.. ரசிகர்களுக்கு விஷுவல் ட்ரீட் உறுதி!

English summary

James Cameron Directed Avatar second part will release on December 16. In this case, the trailer of this film was released yesterday. The trailer has set a record for the highest number of views and continues to trend on Twitter