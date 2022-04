அவதார் 2 ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு... படம் பற்றி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா?

சென்னை : உலக சினிமா ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அவதார் 2 எப்போது ரிலீசாக போகிறது, எத்தனை மொழிகளில் ரிலீசாக போகிறது என்பது உள்ளிட்ட பல விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஹாலிவுட் டைரக்டர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் 2009ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் உலகம் முழுவதும் வெளிவந்த படம் அவதார். எபிக் சையின்ஸ் ஃபிக்சன் படமான இதை ஜேம்ஸ் கேமரூனே எழுதி, இயக்கி, தயாரித்து, எடிட்டிங்கும் செய்திருந்தார். இந்த படம் உலகம் முழுவதும் 14,000 க்கும் அதிகமான தியேட்டர்களில் 3டி வெர்சனில் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

James Cameron's Avatar 2 will be released on December 16th, 2022. This movie was planned to release in 160 languages worldwide. Fans are so excited to watch this movie. Avatar 2's budget was 25 crore in Indian Rupee.