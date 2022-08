அவதார் பட ரிலீஸ் பற்றி ஜேம்ஸ் கேமரூன் போட்ட அதிரடி ட்வீட்.. ரசிகர்களுக்கு விஷுவல் ட்ரீட் உறுதி!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ஹாலிவுட்டின் பிரம்மாண்ட இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள அவதார் 2ம் பாகம் இந்த ஆண்டு டிசம்பர் 16ம் தேதி வெளியாகிறது.

செப்டம்பரில் வருகிறது Avatar | சினிமா செய்திகள் அப்டேட்

இந்நிலையில், அவதார் 2ம் பாகத்திற்கு முன்பாக அவதார் படத்தை ரசிகர்களை பார்க்க வைக்க 4கே தொழில்நுட்பத்தில் ரீமாஸ்டரிங் செய்யப்பட்டு அதை வெளியிட முடிவு செய்துள்ளார் ஜேம்ஸ் கேமரூன்.

அவதார் வைப் ஆரம்பித்தால் தானே அவதார் பார்ட் 2வுக்கான எதிர்பார்ப்பு எகிறும் என்பதில் கவனமாக செயல்பட்டு வருகிறார் ஜேம்ஸ் கேமரூன்.

English summary

Avatar 4K will release on this September23rd in World wide. James Cameron share a re mastered Avatar 4K HDR image and announces the date of the Avatar movie release. Avatar 2 will ready to arrive this December.