அயலான் படத்தில் அவதார் டீம்... இதெல்லாம் தேவையா பாஸ்... சிவகார்த்திகேயனை எச்சரிக்கும் ரசிகர்கள்?

சென்னை: சிவகார்த்திகேயனின் 'அயலான்' திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் காணப்படுகிறது.

பட்ஜெட் பிரச்சினை, கிராபிக்ஸ் பணிகள் காரணமாக அயலான் படத்தின் ரிலீஸ் தாமதமாவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அயலான் படத்தில் ரசிகர்களே எதிர்பார்க்காத வகையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ட்ரீட் கொடுக்க சிவகார்த்திகேயன் முடிவு செய்துள்ளாராம்.

English summary

The shooting of Sivakarthikeyan starrer Ayalaan has already been completed. The graphics work of this film has stopped halfway due to budget issues. In this case, it has been reported that Sivakarthikeyan’s Ayalaan will release on the 24th Or 25th of March 2023. An official announcement regarding the release date will be out soon. In this case, It has been reported Avatar technicians are working