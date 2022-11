Avatar 2 Trailer: இங்கே வாழணும்னா.. அப்ப ஓடு.. அவதார் 2 அட்டகாச டிரைலர் வெளியீடு.. வியப்பின் உச்சம்!

சென்னை: கடந்த 2009ம் ஆண்டு மோஷன் பிக்சர் தொழில்நுட்பத்துடன் பிரம்மாண்டமாக வெளியான அவதார் திரைப்படம் 25000 கோடி வசூல் செய்து உலகின் நம்பர் ஒன் வசூல் வேட்டை நடத்திய படமாக பல ஆண்டுகள் முதலிடத்தில் இருந்தது.

அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட்கேம் வெளியாகி ஜேம்ஸ் கேமரூனின் டைட்டானிக் படத்தின் வசூல் சாதனையை முறியடித்தது.

அதன் பின்னர் ரீ- ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுத் தான் அவதார் படத்தின் வசூல் சாதனையை முறியடித்தது. அந்த அளவுக்கு வியப்பின் உச்சமான அவதார் படத்தின் அடுத்த பாகம் வரும் டிசம்பர் 16ம் தேதி வெளியாகிறது.

Avatar: The Way of Water Official New Trailer out now due to the movie will release on coming December 16 at worldwide theaters. James Cameron put his heavy hardwork for 12 years to make this gem.