மிரட்டலாக ஆன்லைனில் வெளியானது அவதார் 2 டிரைலர்....கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள அவதார் 2 படத்தின் டிரைலர் இன்று டிஜிட்டலில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ஹாலிவுட் டைரக்டர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் 2009 ம் ஆண்டு அவதார் படத்தை இயக்கினார். உலகிலேயே அதிக பொருட் செலவில் எடுக்கப்பட்ட படம் இது தான். அதே போல் வசூலில் சாதனை படைத்த படம் அவதார். பிரம்மாண்டத்தின் உச்சமாக பார்க்கப்படும் அவதார் படம், 2010 ம் ஆண்டு 3 ஆஸ்கர் விருதுகளை வென்றது.

சினிமாவில் உள்ள சாக்கடையை சுத்தம் செய்கிறேன்..ஆதாரத்துடனே கிசுகிசு பேசுகிறேன்.. பயில்வான் ரங்கநாதன்!

English summary

Avatar : The Way Of Water trailer officially released today in online. This movie will released on December 16th on worldwide in 160 languages. Along with Avatar : The Way Of Water trailer, new poster also released by movie makers. Avatar : The Way Of Water trailer speaks about Pandora's ocean, sully family and so much more.