அவதார் 2 பாக்ஸ் ஆபிஸ்: இந்தியாவில் புதிய வசூல் சாதனை... முதல் வாரத்தில் மட்டும் இத்தனை கோடியா?

சென்னை: ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கியுள்ள அவதார் இரண்டாம் பாகம் கடந்த 16ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

உலகம் முழுவதும் 150க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் வெளியாகியுள்ள அவதார் 2 திரைப்படம் முதல் வாரத்திலேயே மிகப் பெரிய வசூல் சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸ் மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் அவதார் 2வின் வசூல் ரசிகர்களை பிரமிக்க வைத்துள்ளது.

அவதார் 2 இரண்டாம் நாள் வசூல்: பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிய சாதனை... இதுதான் லைஃப் டைம் செட்டில்மென்ட்

James Cameron Directed Avatar second part released on December 16. In this case, Avatar 2 has collected Rs 133 crores at the Indian box office. It has also been reported that it has collected 3500 crore rupees worldwide.