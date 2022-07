டிரைலரே இப்படின்னா...அப்போ மெயின் பிக்சர் எப்படி இருக்கும்...மிரள வைத்த தமிழ்ராக்கர்ஸ் டிரைலர்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் பிரபல முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமான ஏவிஎம், தற்போது வெப் சீரிஸ் தயாரிப்பில் இறங்கி உள்ளது. டைரக்டர் அறிவழகன் இயக்கி உள்ள புதிய வெப்சீரிஸ் "தமிழ் ராக்கர்ஸ்".

அருண் விஜய், வாணி போஜன், ஐஸ்வர்யா மேனன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த வெப்சீரிஸின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில் இந்த வெப்ர சீரிசின் டிரைலர் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.இதற்கு விகாஸ் பதிசா இசையமைத்துள்ளார்.

ஏவிஎம் நிறுவனத்தின் முதல் வெப்சீரியசாக தமிழ் ராக்கர்ஸ், பைரசி பற்றி ஆராய்ந்து, கண்டுபிடித்து, அதை அழிப்பது பற்றிய த்ரில்லர் கதையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வெப்சீரிஸ் தமிழ் சினிமாவில் மிகப் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என திரையுலகினர் மற்றும் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

English summary

Tamil Rockerz webseries trailer released today and get good response from fans. This is the first webseries of AVM and directed by Atrivazhagan. Arun Vijay starred Tamil Rockerz will be released on August 19th in Sony live platform.