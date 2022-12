Bigg Boss Tamil 6 Eviction: ராம் கன்ஃபார்ம்.. இந்த வாரம் வெளியேற போற இன்னொருவர் இவர்தானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் நாமினேஷனில் தான் இடம்பெற்ற உடனே இந்த வாரம் எவிக்ட் ஆகிவிடுவேன் என முழு நம்பிக்கையாக ஆருடம் சொல்லி உள்ள ராம் ராமசாமி இந்த வாரம் வெளியேறுவது உறுதி.

ஆனால், கமல் போகும் போதே இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன் என குண்டை தூக்கிப் போட்டுள்ள நிலையில், வெளியேற போகும் இன்னொரு போட்டியாளர் யாராக இருக்கும் என ரசிகர்கள் கெஸ் செய்து வருகின்றனர்.

கருத்துக் கணிப்புகளின் படி இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு அதிரடியாக வெளியேறப்போகும் அந்த 2 பேர் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

டாஸ்க்கும் மொக்க..ப்ரோமோவும் மொக்க..ஏதாவது புதுசா ட்ரை பண்ணுங்க பாஸ்..கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Private Poll results claims Ayesha and Ram will evict this week from Bigg Boss Tamil 6 house. ADK also in danger zone with low votes. Azeem, Janany and Kathir will seems to be safe this week.