ஹீரோ பாணியில் அநியாயத்தை தட்டிக் கேட்ட விக்ரமன்... மீண்டும் டார்கெட் செய்து வம்பிழுத்த அசீம்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இரண்டு வாரங்களை கடந்து பரபரப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

ஜிபி முத்து அவராகவே வெளியேறிவிட்ட நிலையில், சாந்தியும் எலிமினேட் செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில், நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை டாஸ்க்கில் அசீம் - விக்ரமன் மோதல் மீண்டும் வலுவெடுத்துள்ளது.

சிறைக்கு சென்ற அசீம், ஷிவின்..இரு துருவங்களும் ஒரே சிறையில்..பரபரப்பான பிக் பாஸ் வீடு!

English summary

In the Bigg Boss house, the contestants are divided into two factions and are fighting. Then it went viral that Aseem pushed Dhanalakshmi into the puppet game. Aseem's teasing of Vikraman who asked for this has caused displeasure among the fans.