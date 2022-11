மீரா மிதுனாக தன்னை உணர்கிறார் அசீம்.. விக்ரமனுக்கு எதிராக ஜனனியை இப்படியா கொம்பு சீவி விடுவது?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் விக்ரமன் சிங்கம் என்றும் அசீமை தனக்கு பிடிக்காது என்றும் நிவாஷினி சரியாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறார் என நள்ளிரவில் ஜனனியை பிரைன் வாஷ் பண்ணும் அசீமின் காட்சிகளை பார்த்த ரசிகர்கள் விளாசி வருகின்றனர்.

விக்ரமனுக்கு எதிராக அமுதவாணன் வழக்கு தொடுத்த நிலையில், வக்கீலாக ஆஜரான அசீம், தற்போது ஜனனியை மிட் நைட்டில் தூங்க விடாமல் விக்ரமனுக்கு எதிராக இந்த பாயிண்ட்டை வைத்து வழக்கு கொடு என பேசும் காட்சிகள் ரசிகர்களை ரொம்பவே ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

அசீம் இப்படியொரு நரியாக இருப்பாரா? என்றும் ஜனனி உண்மையிலேயே ஒரு அம்பு மட்டும் தான் அவருக்கு சொந்தமாக யோசிக்கும் சுய புத்தியே இல்லை என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

என்ன பத்தி பேச உனக்கு தகுதியே இல்லை..ராமை அசிங்கப்படுத்திய அசீம்.. சூடுபிடிக்கும் பிக் பாஸ் வீடு!

English summary

Azeem brainwashing Janany against Vikraman and fans trolls him compare with Meera Mithun and slams him with various troll memes. Azeem wants to Vikraman out from this game to grabs the Title.