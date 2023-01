அசீம் என்னோட மருமகனே கிடையாது... அது பொய்: ஆளுர் ஷாநவாஸ் சொன்ன அதிர்ச்சியான உண்மை

சென்னை: அதிக எதிர்பார்ப்புடன் தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 100 நாட்களை கடந்து வெற்றிகரமாக இறுதிக் கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

விக்ரமன், ஷிவின், அசீம் இவர்கள் மூன்று பேர் மட்டுமே பைனல் ரேஸில் உள்ள நிலையில், யார் டைட்டில் வின்னர் என நாளை தெரிந்துவிடும்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் சீசன் 6 தொடங்கிய சில நாட்களில் ஹவுஸ்மேட்ஸ்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த அசீம், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ ஆளூர் ஷாநவாஸ் தனது தாய் மாமா என பேசியிருந்தார்.

இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதை தொடர்ந்து இதுகுறித்து நாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆளுர் ஷா நவாஸ், அசீம் குறித்து சில அதிர்ச்சிகரமான உண்மைகளை பேசியுள்ளார்.

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 104th day. Azeem, who has qualified for the finale, used to tell Bigg Boss contestants that MLA Aloor Sha Navas is his uncle. However, Aloor Sha Navas denied it and explained that Azeem is not his son-in-law.