பாயாசம் போடுற அந்த ஆயாவே அசீம் தானா? ஷெரினா, குயின்ஸி இப்போ ஜனனி.. என்ன நடக்குது பிக் பாஸ் வீட்டில்?

சென்னை: இந்த வாரம் ஏடிகே அல்லது மணிகண்டன் இருவரில் ஒருவர் தான் வெளியேறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கடைசி நேர ட்விஸ்ட்டாக (இந்த வாரமாவது) ஜனனி எவிக்ட் ஆகி உள்ள தகவல்கள் பிக் பாஸ் ஷூட்டிங் முடிந்த நிலையில் வெளியாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ஷெரினாவுக்கு ஆதரவாக அசீம் சப்போர்ட் பண்ணி அப்படி பேசிய நிலையில், அந்த வாரமே அவரை பேக்கப் செய்து வெளியே அனுப்பி விட்டார்கள்.

அதே போலத்தான் இந்த வாரம் ஜனனி வெளியேறுவதற்கும் அசீம் போட்ட பாயாசம் தான் காரணம் என ரசிகர்கள் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

நேற்று ராம்...இன்று ஆயிஷா..தப்பித்த ஜனனி..இனிமேல் தான் தரமான சம்பவம் லோடிங்!

English summary

Azeem is the main reason for Bigg Boss contestant eviction buzz trending in social media. Bigg Boss fans trolled Azeem cunningly playing the game to evict certain contestants out from the show.