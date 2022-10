கமல் அசிங்கப்படுத்தியும் அசீம் எப்படித்தான் சிரிக்கிறாரோ.. அடுத்த வாரமும் அராஜகமும் இருக்குமா?

சென்னை: எப்படியோ ரெட் கார்டு இல்லை என்பது முடிவாகி விட்டது. கமல் கண்டிப்பது போல கண்டித்து விட்டு மக்கள் கையில் தான் உன் எவிக்‌ஷன் நாங்க ரெட் கார்டு கொடுக்க மாட்டோம் என சொன்ன நிலையில், அசீம் கொஞ்சம் கூட வெட்கமே இல்லாமல் சிரித்தது எல்லாம் ரசிகர்கள் வச்சு செய்து வருகின்றனர்.

ஐ விட்னஸ் என்றும், யாரு வெஞ்சன்ஸ் உடன் நடந்து கொண்டார் என்பதை பாருங்கள் என குறும்படம் போட்டு வெளுத்து வாங்கி விட்டார் கமல்.

ஷெரினா பஞ்சாயத்தை மட்டும் பேசிய நிலையில், அசீம் தனலட்சுமியை தள்ளிவிட்டது பற்றி இன்னமும் கமல் ஸ்ட்ராங்காக கண்டித்து இருக்க வேண்டும் என்றும் பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

சரியான குறும்படம்.. ஆஸ்கர் நாயகி ஷெரினாவை அழ விட்ட கமல்.. டிராமா குயின் முகத்திரை கிழிந்தது!

English summary

Azeem Keep smiling after Kamal Haasan roasted him with Kurumpadam. Bigg Boss fans not happy about Kamal Haasan leave Azeem without any severe punishment for his activities.