ஷிவின் கேம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.. பாராட்டிய அசீம்.. ஆனால், அவருக்கு என்ன கிடைச்சது தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் யாரோட பாப்புலாரிட்டி வெளியே அதிகரித்து இருக்கும் என்றும் யாருடைய பாப்புலாரிட்டி குறைந்திருக்கும் என்பதை வெளிப்படுத்த, பச்சை மற்றும் சிகப்பு பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டு ஹவுஸ்மேட்களுக்கு சூப்பரான டாஸ்க் ஒன்றை கமல் கொடுத்தார்.

டாஸ்க் ஆரம்பிக்கும் முன்பாக ஆடியன்ஸை பார்த்து கைதட்டி காட்டிக் கொடுத்துடாதீங்க என கெஞ்சிக் கேட்டுக் கொண்டார்.

முதல் ஆளாக வந்த அசீம் ஷிவின் கேம் ரொம்ப பிடிச்சுருக்கு என பாராட்டி ஷிவின் போட்டோவை க்ரீனில் வைத்தார். அதே நேரத்தில் அவருக்கு கிடைத்த விஷயம் தான் நிகழ்ச்சியின் ஹைலைட்.

Bigg Boss Tamil 6: குட் பை குயின்ஸி.. இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறியது இவர் தான்!

English summary

Azeem praises Shivin but fans shows their favorite contestant by clapping while Azeem starts talking in front of Kamal Haasan. Shivin spotted tops with most green and Vikraman down to second place.