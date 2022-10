அடிச்சும் பார்த்தாச்சு.. அதட்டியும் பார்த்தாச்சு... அசராத அசீம்... ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு அறிவுரை வேற

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

கமல் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சீரியல் நடிகர் அசீம் தொடர்ந்து ரசிகர்களிடம் வெறுப்பை சம்பாதித்து வருகிறார்.

எப்போதும் சக போட்டியாளர்களை தரக்குறைவாக பேசும் அசீம்க்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss season 6 was controversial when Azeem started a fight by using inappropriate words toward Ayesha and Vikraman. As a result, the Bigg Boss contestants gave him a red card. Azeem later apologized and explained his mistake. However, fans have criticized Aseem for constantly belittling fellow contestants.