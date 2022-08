அடேய் யாருடா நீங்க...பாட்ஷா படத்தையும் விட்டு வைக்காம இப்படி கலாச்சிருக்கீங்க

சென்னை : சாமானியர்கள் முதல் பிரபலங்கள் வரை தங்களின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் ரீல்ஸ் போடுவது அதிகரித்து வருகிறது. ஹிட்டாகி, டிரெண்டிங்கில் உள்ள பாடலுக்கு நடனமாடுவது, ரீல்ஸ் போடுவதை பலரும் வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். இதற்கும் லைக்குள் குவிகின்றன.

இது ஒரு பக்கம் வரவேற்பை பெற்றாலும், ரீ கிரியேட் செய்பவர்களை விட ஒரு பாடலை அல்லது படத்தை ட்ரோல் செய்பவர்களுக்கு ரசிகர்கள் அதிகமாக உள்ளனர். அப்படி சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பிரபல பாடல்களை வெச்சு செய்து வருகிறது ஒரு குரூப்.

விக்கல்ஸ் என்ற யூட்யூபினர் 90 களில் ஹிட்டான பல பாடல்களை செமையாக கலாச்சு வீடியோ வெளியிட்டு வருகின்றனர். இந்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வரவேற்பை பெற்றதுடன் வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்து வருகின்றனர்.

ரசிகர்மன்ற செயலாளர் மனைவியை அயர்லாந்துக்கு அனுப்பிவைத்த சூர்யா: தொழிலும் ரொம்ப முக்கியம் என அட்வைஸ்

English summary

After Nilavai kondu vaa song from Ajith's Vaali movie, now Vikkal youtubers group make reels by using Baasha paaru song from Rajini's Baasha movie. This video becomes trending in social media and gets more likes and shares.