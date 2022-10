விரைவில் 2வது கல்யாணம்.. ரகசிய திருமணம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கில்லை.. பப்லு ஓப்பன் டாக்!

சென்னை: நடிகர் பப்லு மலேசியாவை சேர்ந்த இளம் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் என்று ஏகப்பட்ட செய்திகள் பரவி வந்த நிலையில், அவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டதற்கு இன்னும் தான் 2வது திருமணம் பண்ணவில்லை எனக் கூறியுள்ளார்.

சினிமா, சின்னத்திரை என சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி வருபவர் நடிகர் பப்லு, அன்பே வா சீரியலிலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், அவர் இரண்டாவது திருமணம் செய்து விட்டதாக பரவிய தகவலை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளார். ஆனால், கூடிய விரைவிலேயே 2வது திருமணம் செய்யப் போகிறேன் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.

2வது திருமண சர்ச்சை.. என்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கிறதுன்னே தெரியல.. பப்லு பரபரப்பு பேச்சு!

English summary

Actor Babloo Prithiveeraj gives explanation about his second marriage controversy. He told he didn't marry her till now, but he plans to marry that girl anytime soon in a quick chat.