ராஜமெளலியா ? மணிரத்னமா?...யாருக்கு டஃப் கொடுக்க போகிறார் தனுஷ்?

சென்னை : தனுஷ் மீண்டும் டைரக்ஷனுக்கு திரும்ப போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருவதால் ராஜமெளலி, மணிரத்னம் இவர்களில் யாருக்கு டஃப் கொடுப்பார் என கோலிவுட்டில் ஹாட் டாப்பிக்காக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பொதுவாக வரலாற்று நிகழ்வுகள், முந்தைய கால கட்ட கதைகளை பிரம்மாண்ட படமாக எடுத்து ஹிட் கொடுப்பதில் கை தேர்ந்தவர் ராஜமெளலி. மகதீரா, பாகுபலி, ஆர்ஆர்ஆர் வரை அதை நிரூபித்தும் விட்டார். அதே போல் சமீபத்தில் பலரும் முயற்சி செய்து தோற்ற பொன்னியின் செல்வன் நாவலை சினிமாவாக, அதுவும் பிரம்மாண்ட படைப்பாக எடுத்து முடித்துள்ளார் மணிரத்னம்.

English summary

Now Dhanush was busy in his Nanae Varuven, Thiruchirambalam, Vaathi/Sir shooting. But latest buzz is that Dhanush planned to resume his second directional movie with Nagarjuna. This was a periodic drama.