பாகுபலி அளவுக்கு இல்லை.. வம்பிழுத்த டோலிவுட் ரசிகர்கள்.. திருப்பியடித்த PS1 ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: தெலுங்கு சினிமாவையே உலக அரங்கில் நிறுத்திய படம் ராஜமெளலியின் பாகுபலி.

அதே போல தற்போது தமிழ் சினிமாவின் பெருமையாக உருவாகி உள்ள மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வனை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ஆனால், சில டோலிவுட் ரசிகர்கள் பாகுபலி அளவுக்கு பொன்னியின் செல்வன் இல்லை என ட்ரோல் செய்ய ஆரம்பிக்க ட்விட்டர் சண்டை வெடித்துள்ளது.

Ponniyin Selvan 1 Review: மணிரத்னம் மேஜிக் வொர்க்கவுட் ஆனதா.. பொன்னியின் செல்வன் விமர்சனம்!

English summary

Bahubali vs Ponniyin Selvan comparison leads Telugu and Tamil fans fight in social media. Cinema lovers told not to compare both the movies, they are different genre movies and both the directors done their best.