என்ன சொல்றீங்க...70 களின் கனவுக்கன்னி சூர்யாவுக்கு ஜோடியா ?

சென்னை : சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம் படம் நவம்பர் 2 ம் தேதி அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த படம் பாராட்டுக்களை அள்ளி குவித்து வருகிறது.

சமீப நாட்களாக அதிகம் பார்க்கப்பட்ட, அதிகம் பேசப்பட்ட படமாக ஜெய்பீம் இருந்து வருகிறது. IMDb ரேட்டிங்கில் 9.6 பெற்று முதல் இடம் பிடித்துள்ளது ஜெய்பீம். சூரரைப் போற்று படத்திற்கு பிறகு சூர்யாவின் இந்த படமும் சர்வதேச அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது.

Latest sources said that director bala to approached hema malini for suriya movie. if she accepts this offer, after official announcement will come. is she will play pair for suriya is not confirmed.