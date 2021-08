மீண்டும் இணையும் பாலா,சூர்யா கூட்டணி.. அதிரடியாய் உருவாகிறது!

சென்னை : நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படங்கள் தமிழ் சினிமாவை கடந்து தெலுங்கு மலையாளம் இந்தி என பல மொழிகளிலும் கவனத்தைப் பெற்று வர இப்பொழுது சூரரைப்போற்று இந்தியில் ரீமேக் ஆக பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டுள்ளன.

இயக்குனர் ஞான வேல் இயக்கத்தில் ஜெய் பீம் மற்றும் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் எதற்கும் துணிந்தவன் ஆகிய படங்களில் இப்பொழுது சூர்யா நடித்து வருகிறார். இதில் ஜெய்பீம் படத்தில் பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகளை மீட்டெடுக்கும் வழக்கறிஞராக நடித்து சொந்தமாக தயாரித்தும் வருகிறார்.

இந்த நிலையில் இயக்குனர் பாலா அடுத்தடுத்து இரண்டு படங்களை இயக்க இருக்க அதில் முதல் படம் சூர்யாவின் தயாரிப்பில் அதிரடியாக உருவாகிறது என தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Bala again reunite with suriya in his next. But this time suriya will not acting, only producing this film. After paradesi, atharva murali to act in lead role in this movie. suriya's 2d entertainment will produce this movie. keerthy suresh will play a female lead.