சிம்பு பற்றிய ரகசியத்தை ஓப்பனாக போட்டுடைத்த பாலா...சிம்பு என்ன சொன்னார் தெரியுமா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் வந்த முதல் நாளே சிம்பு பற்றிய ரகசியத்தை பாலா ஓப்பனாக போட்டுடைத்தார். இந்த தகவல் ரசிகர்களை மட்டுமல்ல அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் இருந்து கமலஹாசன் விலகியதை அடுத்து சிம்பு புதிய ஹோஸ்டாக நேற்று முதல் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இது ரசிகர்களை சந்தோஷப்படுத்தி உள்ளது. பிரபலமான ரியாலிட்டி ஷோவில் வந்துள்ளதால் இனி சிம்புவிற்கு இருக்கும் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்காக அதிகரிக்கும் என பலரும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்... பெண் போட்டியாளர்களை மொத்தமாக வெளியேற்ற போகிறார்களா?

English summary

In bigg boss ultimate, Bala openly says secret about Simbu. He told that he was played as child artist in Simbu's Vallavan. This information really surprised audience and simbu. Fans are waiting for more informations about simbu will come out in upcoming weeks.