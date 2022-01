உள்ளே நுழைந்ததும் வேலையை காட்டிய பாலா.. ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவில் நுழைந்து ரூல் பிரேக் பண்ணியாச்சு!

சென்னை: பாலாஜி முருகதாஸ் என்றாலே அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் திங்க் பண்ணுவதும் ரூல்ஸ் மீறுவதும் தான் என்பது சீசன் 4ஐ பார்த்த ரசிகர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இந்நிலையில், முதல் நாளிலேயே பாலாஜி முருகதாஸ் ரூல்ஸ் மீறியது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 30ம் தேதி கோலாகலமாக கிராண்ட் லாஞ்ச் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கி உள்ளது.

மொத்தம் 14 போட்டியாளர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு இருக்கின்றனர். அதிகம் எதிர்பார்த்த ஓவியா இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை.

English summary

Balaji Murugadoss breaks the rule at Day 1 in Bigg Boss Ultimate house. Even Bigg Boss also did not warned him for his act.