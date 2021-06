இப்படி அசிங்கப்படுத்திட்டீங்க.. உங்க விருதே வேண்டாம்.. அந்த காரணத்தால் கடுப்பான பாலாஜி முருகதாஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 4ன் ரன்னர் அப் ஆன பாலஜி முருகதாஸ் பிரபல தனியார் யூடியூப் சேனல் அளித்த விருதை திருப்பிக் கொடுத்துள்ளது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

கடந்த அக்டோபர் 4ம் தேதி தொடங்கப்பட்ட பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 4ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார் பாலாஜி முருகதாஸ்.

சீசன் 4 நிகழ்ச்சியை பரபரப்புக்கு பஞ்சமின்றி சர்ச்சைகள் மற்றும் சண்டைகளுடன் கொண்டு சென்றவர் பாலா தான்.

English summary

Balaji Murugadoss says, “So this behindwoods who gave green signal to Tarnish every BB contestants in the name of review except one. couldn’t take my 2mins review about their reviewers on their own stage”.