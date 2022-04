BB Ultimate Tittle Winner: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் டைட்டில் வின்னர் யார் தெரியுமா? செம ட்விஸ்ட்!

சென்னை: பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியின் கிராண்ட் ஃபினாலே ஷூட்டிங் நேற்று நடைபெற்றது. இன்று மாலை ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

இந்நிலையில், டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் 24 மணி நேரமும் ஒளிபரப்பாகி வந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் அல்டிமேட் முதல் சீசனின் வெற்றியாளர் யார் என்கிற தகவல் கசிந்துள்ளது.

மேலும், ரன்னர் அப்பில் நடந்த செம சுவாரஸ்யமான ட்விஸ்ட் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியை ரசிகர்கள் காண வைக்கும் என்பது கன்ஃபார்ம்.

தயாரிப்பு தரப்பு மீது செம கடுப்பு.. அந்த ஒரு வார்த்தைக்காகத் தான் கம்முனு இருக்காராம் மாஸ் நடிகர்!

English summary

Balaji Murugadoss wins the Bigg Boss Ultimate Title at the Grand Finale. Simbu holds Niroop and Balaji Murugadoss's hands and brings them to the stage, where he announces that Balaji Murugadoss is the winner of Bigg Boss Ultimate's first season.