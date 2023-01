Veera Simha Reddy Twitter Review: பாலகிருஷ்ணாவின் வீர சிம்ஹா ரெட்டி எப்படி இருக்கு?

சென்னை: நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் இன்று வெளியாகி உள்ளது வீர சிம்ஹா ரெட்டி திரைப்படம். இயக்குநர் கோபிசந்த் மல்லினேனி இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள இந்த படத்தில் பாலகிருஷ்ணா டபுள் ஆக்‌ஷனில் அப்பா, மகன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

அப்பா பாலகிருஷ்ணா தான் வீர சிம்ஹா ரெட்டி. அவருக்கு ஜோடியாக ஹனிரோஸ் நடித்துள்ளார். மகன் பாலகிருஷ்ணாவின் பெயர் ஜெயசிம்ஹா ரெட்டி அவருக்கு ஜோடி இந்த படத்தில் ஸ்ருதிஹாசன்.

வில்லியாக வரலக்‌ஷ்மி சரத்குமார் மிரட்டி உள்ள இந்த படம் எப்படி இருக்கு என நெட்டிசன்கள் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்களை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Balakrishna's Veera Simha Reddy Twitter Review and Reactions are here. Same old mass masala kind stuff and over actions sequence spoil the Pongal Holiday for Balakrishna's fans this year.