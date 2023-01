இந்த கொடுமையை எல்லாம் பார்க்கணுமா..? வீர சிம்ஹா ரெட்டி பாலய்யாவுக்கு ரிவீட் அடித்த ப்ளு சட்டை

சென்னை: தெலுங்கில் பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள வீர சிம்ஹா ரெட்டி திரைப்படம் நேற்று வெளியானது.

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணாவின் 107வது படமான இதனை கோபிசந்த மலினேனி இயக்கியுள்ளார்.

பாலகிருஷ்ணா ஜோடியாக ஸ்ருதி ஹாசனும் முக்கியமான கேரக்டரில் வரலட்சுமி சரத்குமாரும் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், வீர சிம்ஹா ரெட்டி படம் எப்படி உள்ளது என ப்ளு சட்டை மாறன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பீஸ்ட் வீரராகவனை கூப்பிடுங்க.. தூங்குற குழந்தையை அடித்து எழுப்பும் பாலகிருஷ்ணா.. ரசிகர்கள் விளாசல்!

English summary

Nandamuri Balakrishna is a leading actor in Telugu cinema. His Veera Simha Reddy movie release for this Pongal. in this situation, Blue Sattai Maran reviews this film as very funny.