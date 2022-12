காசு கொடுத்து போயிருக்கேன்னு அவரே சொல்லிருக்கார்... தயாரிப்பாளரை சிக்க வைத்த பயில்வான் ரங்கநாதன்

சென்னை: காமெடி கேரக்டர்களில் நடித்து புகழ்பெற்ற பயில்வான் ரங்கநாதன் தற்போது யூடியூப் பிரபலமாக வலம் வருகிறார்.

கட்சிக்காரன் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் பயில்வான் ரங்கநாதனுக்கும் தயாரிப்பாளர் கே ராஜனுக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது.

ஒருவரையொருவர் ஒருமையில் பேசிக் கொண்டதோடு, பயில்வான் ரங்கநாதன் பேசிய சில கருத்துகள் சர்ச்சையாகியுள்ளன.

இப்படி ஒரு வில்லங்கம் இருக்கா?வணங்கான் ட்ராப்புக்கு காரணமே பாலா தான்..பயில்வான் ரங்கநாதன் தாக்கு!

English summary

At the audio launch of the movie Katchikaran, a fight broke out between Bayilvan Ranganathan and producer K Rajan. After that Bayilvan Ranganathan talks about producer K Rajan has become a controversy.