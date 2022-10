BB-6..ஒரு டீ குடிக்க இத்தனை பிரச்சினையா அசீம்?..முதல் நாளே எடுத்தெரிஞ்சு பேசுவதால் டீம் மேட்ஸ் கோபம்

பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் அதிக அளப்பறை செய்வதில் அசீம் முதலிடத்தில் இருக்கிறார்.

தேவையில்லாமல் அடுத்தவர் விஷயங்களில் தலையிட்டு பஞ்சாயத்து செய்வதால் அவரை நெட்டிசன்கள் வறுத்தேடுக்கின்றனர்.

முந்திக்கொண்டு கருத்து கந்தசாமி போல் கருத்து சொல்வதால் டீமுக்குள் அவர் மீது கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளம்பியுள்ளது.

English summary

Aseem is the number one karuthu kandhasami among Bigg Boss housemates. Netizens are roasting him for unnecessarily interfering in other people's affairs and making panchayats. The team is a bit angry with him because he is making comments like a pretentious Kandasamy.