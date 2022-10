கண்டபடி பேசும் போட்டியாளர்கள்.. கமல் இதையெல்லாம் இன்று கேட்பாரா?

பிக்பாஸ் சீசன் 6-ல் போட்டியாளர்கள் பேசும் வார்த்தைகள் திருத்தும் அளவுக்கு உள்ளது.

உருவக்கேலி, ஊனத்தைச் சொல்வது, அவதூறாக பேசுவது, பெண்களிடம் முரட்டுத்தனமாக பேசுவது போன்றவை நடக்கிறது.

ஒவ்வொரு சீசனிலும் இதுபோன்ற விஷயங்களை கண்டிக்கும் கமல்ஹாசன் இன்று கண்டிப்பாரா? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கல்யாணம் குறித்த பிக்பாஸ் ஜனனியின் வேற லெவல் திட்டம்.. என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா?

English summary

Bigg Boss Season 6 has a lot to do with the contestants' spoken controversial words. Profanity, insults, slurs, and rudeness to women happen. Will Kamal Haasan, who condemns such things every season, condemn it today? The question has arisen.