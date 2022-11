ரூ.20 லட்சம் என்றால் எடுப்பேன்..பணப்பெட்டி வந்தால் எப்படி எடுப்பது?..ஐடியா கொடுத்த அசீம்

பிக்பாஸ் வீட்டில் நாட்கள் நெருங்க நெருங்க போட்டியாளர் யாராவது ஒருவர் வெளியேற பணப்பெட்டி வைக்கப்படும்.

இதில் ஆசைப்பட்டு எடுக்க போட்டிபோட்டு சண்டை இட்டது சீசன் 4-ல் நடந்தது. ரியோ எடுக்க முயல கேரியல்லா எடுத்துச் சென்றார்.

போன சீசனில் தாமரை எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் எடுக்கமாட்டேன் என சொல்லி வைராக்கியமாக இருக்க ரூ.15 லட்சம் வந்தவுடன் சிபி எடுத்துக்கொண்டு சென்றார்.

English summary

As the days get closer in the Bigg Boss house, a cash box will be kept for any contestant to leave. It happened in season 4 that they competed and fought to get it. Cabriella took it to try to take Rio.In the last season, thamarai said that she would not take no matter how much money she got, so Sibi was took Rs 15 lakh.