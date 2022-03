பீஸ்ட் அப்டேட் கேட்ட ரசிகர்கள்.. ஆடை பட இயக்குநரின் அடுத்த பட மோஷன் போஸ்டரை வெளியிட்ட நெல்சன்!

சென்னை: ஆடை பட இயக்குநர் சந்தானத்தை வைத்து புதிய படம் இயக்கப் போவதாக ஏற்கனவே தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தற்போது அந்த படத்தின் அட்டகாசமான மோஷன் போஸ்டர் டீசரே வெளியாகி உள்ளது.

விஜய் ரசிகர்கள் இன்று காலை முதலே பீஸ்ட் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அப்டேட் வரும் என்றும் அட்லீஸ்ட் மோஷன் போஸ்டராவது வரும் என்றும் ரொம்பவே வெறித்தனமாக காத்திருந்தனர்.

இந்நிலையில், சந்தானம் படத்தின் அப்டேட் வெளியானதும், கடுப்பில் இயக்குநர் நெல்சனை கண்டபடி திட்டி வருகின்றனர்.

ஆடை பட இயக்குநருடன் இணையும் சந்தானம்... விரைவில் அறிவிப்பு

English summary

Beast Director Nelson releases Santhanam’s Gulu Gulu motion poster which will be directed by Aadai movie director Rathnakumar. Vijay fans getting disappointed because of no new Beast update from Nelson.