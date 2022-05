திடீரென டிரெண்டிங் ஆன பீஸ்ட்...காரணம் என்னன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : இன்று காலை முதலே ட்விட்டரில் #Beast ஹேஷ்டேக் ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கில் தொடர்ந்து டாப்பில் இருந்து வருகிறது. எதற்காக இப்போது திடீரென பீஸ்ட் டிரெண்டிங் ஆகிறது என புரியாமல் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13ம் தேதி 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் பீஸ்ட் படமும் ஒன்று. அஜித்தின் வலிமை படத்திற்கு பிறகு ரசிகர்களால் அதிக முறை அப்டேட் கேட்கப்பட்ட படமும் இது தான்.

சினிமானாலும் ஒரு லாஜிக் வேணாமா...பீஸ்ட் படத்தை கலாய்த்த விமானப்படை அதிகாரிகள்

English summary

Yesterday one of the english media published that retired IAF pilots trolls Beast movie climax in twitter. For this reason Vijay fans get angry and make #Beast hastag as trending. Many of them shared many bollywood movie stills and questioned that was any logic in this movie scenes.