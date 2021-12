பீஸ்ட் செம ஹாட் அப்டேட்...விஜய்யுடன் இணைந்து நடித்த டாப் ஹீரோ யார் தெரியுமா ?

சென்னை : விஜய்யின் 65 வது படமாக உருவாகி வரும் பீஸ்ட் படத்தில் தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோ ஒருவர் விஜய்யுடன் இணைந்து நடித்துள்ளாராம். அந்த டாப் ஹீரோ யார் என்ற விபரம் தற்போது கசிந்துள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி உள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங்கை விஜய் மற்றும் பூஜா ஹெக்டே ஆகியோர் சமீபத்தில் நிறைவு செய்தனர். விரைவில் படத்தின் டப்பிங், பாடல் ரெக்கார்டிங், ப்ரொமோஷன் உள்ளிட்ட வேலைகள் துவங்கப்பட உள்ளது.

விஜய், சிவகார்த்திகேயன், நெல்சன் மற்றும் அனிருத் சீக்கிரமே இன்னொரு கசகசா ட்ரீட் கொடுக்கப் போறாங்க!

English summary

Beast first single will be released on December 31st 12 a.m. Due to this promo will release soon. Latest buzz is that sivakarthikeyan was shared screen in this beast first single with vijay.