பீஸ்ட் அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு எப்போ...வெளியான சூப்பர் தகவல்

சென்னை : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் தளபதி 65 படத்திற்கு பீஸ்ட் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

அடப்பாவிங்களா.. அப்பாவை போய் மாமாவா மாத்திட்டீங்களே.. நரப்பாவில் நடந்த பெரிய மிஸ்டேக்!

விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் மற்றும் இரண்டாவது லுக் போஸ்டர்கள் லட்சக்கணக்கில் லைக்குகளை அள்ளி உள்ளன. இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக பீஸ்ட் இருந்து வருகிறது.

English summary

The second schedule of the film Beast is nearing an end while the third is expected to start from August 1. However, it remains to be seen if Vijay will be there in the shoot.