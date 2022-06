‘பீஸ்ட்‘ பின்னணி இசை ரிலீஸ்.. விஜய் பிறந்த நாளுக்கு அனிரும் அளித்த பரிசு!

சென்னை : தளபதி விஜய்யின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பீஸ்ட் திரைப்படத்தின் பின்னணி இசையை அனிருத் வெளியிட்டுள்ளார்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான மாஸ்டர் திரைப்படத்திற்கு பிறகு நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் கடைசியாக நடித்த படம் பீஸ்ட்.

இந்த படம் ஏப்ரல் மாதம் 13ஆம் தேதி கோலாகலமாக திரையரங்குகளில் வெளியானது. மற்ற படங்களுக்கு இல்லாத அளவில் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெருத்த வரவேற்பு இருந்தது.

Nelson Dilipkumar's Beast which released on April 13 was one of the most anticipated releases of 2022. Aniruth Release Beast Movie background music and an original sound track