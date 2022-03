டீசரா? டிரைலரா? 3வது சிங்கிளா?...பீஸ்ட் அடுத்த அப்டேட் இன்று வருதா?...காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பீஸ்ட் அடுத்த அப்டேட் இன்று வருவதாக சொல்லப்படுவதால், வர போவது டீசரா, டிரைலரா அல்லது 3வது சிங்கிள் பற்றிய அறிவிப்பா என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர். பீஸ்ட் அப்டேட் தாமதமாகி வருவதால் தங்கள் கோபத்தையும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரிலீசிற்கு இன்னும் 16 நாட்களே உள்ளதால் ரிலீசிற்கான வேலைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. உலகம் முழுவதும் பீஸ்ட் படத்தை பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் திட்டமிட்டுள்ளது.

பீஸ்ட் டீசரா... ட்ரெயிலரா... எதனா சீக்கிரம் கொடுங்கப்பா... தொடர்ந்து கோரிக்கையில் ரசிகர்கள்

English summary

According to the latest sources, the Beast's next update will come today. This announcement may be a teaser, trailer, or third single. Just 16 days remain until the Beast's release. But Sun pictures still delay the update. Because of this, Vijay's fans are upset.