நெகடிவ் விமர்சனங்கள்... ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கில் அடித்து நொறுக்கும் பீஸ்ட்

சென்னை : பீஸ்ட் படத்திற்கு பலரும் நெகடிவ் விமர்சனங்கள் கொடுத்து வரும் நிலையில், அவை அனைத்தையும் ட்விட்டரில் அடித்து நொறுக்கி, துவம்சம் செய்து வருகிறார்கள் விஜய் ரசிகர்கள்.

ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்று விஜய்யின் பீஸ்ட். இந்த படம் அஜித்தின் வலிமை படத்தின் வசூல் சாதனையை முறியடிக்குமா, நாளை ரிலீசாக உள்ள யாஷின் கேஜிஎஃப் 2 படத்தை விட அதிக வரவேற்பு பீஸ்ட் படத்திற்கு கிடைக்குமா என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக பார்த்து வருகின்றனர்.

Beast Movie Review | பீஸ்ட் விமர்சனம் | Yessa ? Bussa ? | Vijay | Pooja | Nelson | Filmibeat Tamil

English summary

Beast overtakes all negative reviews and comments in social media. Still Beast related hastags trending in twitter. #BlockBusterBEAST, #VeeraRaghavan,Beast hastags trending in twitter and fans shared Beast favourable comments. Fans said that Beast would be a definetly block buster movie.