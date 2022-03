ஒரு கோடி வியூஸ்.. சொல்லி அடிச்ச ஜாலியோ ஜிம்கானா.. ஆட்டம் போட இப்பவே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க!

சென்னை: ரெக்கார்டு வைக்கிறதெல்லாம் நடிகர் விஜய் பட பாடல்களுக்கு கை வந்த கலை என்பதை மீண்டும் நிரூபித்து இருக்கிறது ஜாலியோ ஜிம்கானா பாடல்.

எவன் வந்தாலும் பின் வாங்காம மோதி பார்க்கணும்டா, நம்ம வெயிட்ட காட்டணும்டா என பீஸ்ட் படத்தின் பாடல் வரிகளை விஜய் பாடும் போதே, மான்ஸ்டர் கேஜிஎஃப்பை பார்த்து பயந்து ஓடாமல், ஒரு நாள் முன்பாகவே வெளியாகி மாஸ் காட்ட காத்திருக்கிறது பீஸ்ட் படம்.

யூடியூபில் வியூஸ் மற்றும் லைக்குகளை அள்ளி வரும் இந்த பாடலுக்கு பிரபலங்கள் இப்பவே ரீல்ஸ்களை போட ஆரம்பித்துள்ளனர்.

English summary

Beast's second single, Jolly O Gymkhana, hits 11 million views in a short period of time and gets 1.4 million likes, but at the same time, no single dislike shown for the song stirs doubts.