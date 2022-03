ஜாலி ஓ ஜிம்கானா...எனர்ஜிடிக்கான பீஸ்ட் செகண்ட் சிங்கிள் அப்டேட் வந்தாச்சு

சென்னை : ரசிகர்களின் நீண்ட காத்திருப்பிற்கு பிறகு ஒரு வழியாக பீஸ்ட் படத்தின் செகண்ட் சிங்கிள் வெளியிடப்படும் தேதியை எனர்ஜிடிக்கான ப்ரொமோ வீடியோவுடன் வெளியிட்டு அசத்தி உள்ளது சன் பிக்சர்ஸ்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் அப்டேட் எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வந்தனர். ஃபஸ்ட் சிங்கிளான அரபிக்குத்து காதலர் தின ஸ்பெஷலாக வெளியிடப்பட்டு, தாறுமாறாக ஹிட்டாகி உள்ளன. பான் வேர்ல்ட் பாடலாக அமைக்கப்பட்ட அரபிக்குத்து யூட்யூப்பில் 175 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வைகளை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

English summary

Sun pictures announced that Vijay's Beast second single will be released on March 19th. Jolly o jimgana song was sung by Vijay. Fans celebrate this song. Sun pictures also released colourful promo video for second single update.