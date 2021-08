அடிதூள்...பீஸ்ட் அடுத்த சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்...விஜய்க்கு வில்லன் யார் தெரியுமா ?

சென்னை : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். பான் இந்தியன் படமாகி உள்ள பீஸ்ட் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

விஜய்யின் 65 வது படமாக தயாராகி வரும் இந்த படத்தின் ஷுட்டிங், ஏப்ரல் மாதம் சென்னையில் உள்ள சன் டிவி அலுவலகத்தில் பூஜையுடன் துவங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து முதல் கட்ட ஷுட்டிங் ஜார்ஜியாவில் நடைபெற்றது. இரண்டாவது கட்டமாக சென்னையில் பாடல் காட்சி ஒன்று படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

சூர்யா பட ரீமேக்கிற்கு இப்படி ஒரு சோதனையா... அப்படி என்ன தான் பிரச்சனை

English summary

Malayalam actor shine tom chako to be play villian for vijay in beast. apart from him, two more villians to play in this movie. official announcement will come soon.