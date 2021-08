அப்போ ரஷ்யா போகலையா... திடீரென லொக்கேஷனை மாற்றிய பீஸ்ட் படக்குழு

சென்னை : விஜய்யின் 65 வது படமான பீஸ்ட் படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார். மிக பிரம்மாண்டமாக எடுக்கப்பட்டு வரும் இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, யோகிபாபு, அபர்னா தாஸ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள்.

இந்த படத்தில் விஜய்க்கு 3 வில்லன்கள் இருப்பதாகவும், அதில் முதன்மை வில்லன் கேரக்டரில் டைரக்டர் செல்வராகவன் நடிக்கிறார் என்றும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து மற்றொரு வில்லன் கேரக்டரில் மலையாள நடிகர் ஷைன் டாம் சாகோ நடிக்கிறார் என கூறப்பட்டது. மூன்றாவது வில்லன் பற்றிய தகவல்கள் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

beast team changed its next shooting schedule to delhi, instead of russia. beast team will flew delhi soon and start shooting from september 1 to september 20. no reason revealed yet for this location change.