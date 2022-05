ஓவர் நைட்ல ஒபாமா ஆக்கிட்டாங்களே...சர்வதேச அளவில் விமர்சிக்கப்படும் பீஸ்ட்...காரணம் இது தானா?

சென்னை : இந்திய விமானப்படையின் ஓய்வுபெற்ற விமானிகள், உள்ளூர் நெட்டிசன்கள் மட்டுமல்ல சர்வதேச அளவில் நெட்டிசன்களால் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது விஜய்யின் பீஸ்ட் படம்.

விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாகி, கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறாவிட்டாலும் இதுவரை 250 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளது. பீஸ்ட் படத்தை விஜய் ரசிகர்களும் அப்செட்டாகி அதை பற்றி பேசுவதையே நிறுத்தி விட்டனர். விஜய் தற்போது நடிக்கும் தளபதி 66 படத்தை தான் ரசிகர்கள் நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள்.

திடீரென டிரெண்டிங் ஆன பீஸ்ட்...காரணம் என்னன்னு தெரியுமா ?

English summary

Yesterday one of the english media published that retired IAF pilots trolls Beast movie climax in twitter. For this reason Vijay fans get angry and make #Beast hastag as trending.But now all over world netizens trolled Beast. Because Beast movie was released in hindi in the name of RAW. Vijay called him as raw in whole movie.