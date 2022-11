அந்த ஒரு சம்பவத்தால் அதன்பின் பேருந்தில் பயணித்ததேயில்லை... தன் இரண்டே இரண்டு பயணம் பற்றி ஆண்ட்ரியா

சென்னை: பி.4.யூ ஐ.வி.ஒய் என்டர்டைன்மென்ட் மற்றும் இயக்குநர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் பிலிம் கம்பெனி தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்துள்ள திரைப்படம் அனல் மேலே பனித்துளி.

ஆண்ட்ரியா, ஆதவ் கண்ணதாசன் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் இந்தப் படத்தை கெய்சர் ஆனந்த் இயக்கியிருக்கிறார்.

வரும் நவம்பர் 18 வெள்ளிக்கிழமையன்று இந்தப் படம் நேரடியாக சோனி லைவ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

English summary

Anal Mele Panithuli is produced by P.4.U IVY Entertainment and Director Vetrimaran's Cross Root Film Company. This Movie is directed by Keizer Anand, this film features Andrea and Aadhav Kannadasan in lead roles. The film will release live on Sony Live OTT on Friday, November 18.