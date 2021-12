அடிதூள்...வேற லெவல் மாஸ்...ரிலீசுக்கு முன்பே கோடிகளை குவிக்கும் வலிமை

சென்னை : அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் ரிலீசுக்கு முன்பே போட்ட தொகையை அள்ளி விட்டது. வலிமை படத்தின் வியாபாரம் சூடுபிடித்துள்ளதால் படக்குழுவினரும், ரசிகர்களும் உற்சாகத்தில் மிதக்கிறார்கள்.

விஜய் சேதுபதி ஸ்பாட்டில் நின்னு அடிப்பார்... சீக்ரட்டை வெளிப்படுத்திய பக்ஸ்

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் ஜனவரி 14 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. வலிமை படம் சென்சாரின் ஒப்புதலையும் பெற்று, யுஏ சான்று பெற்று விட்டதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் வலிமை படத்தின் வியாபாரம் பற்றிய புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Ajith starred Valimai movie total budget was Rs.150 crores. But this movie gained Rs.161 crores before theatrical release. It gains Rs.11 crore as more profit. Ajith fans and movie team are so happy about this.Valimai theatrical rights was sold for Rs.62 crores.