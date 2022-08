ஐடி ரெய்டுகளில் இவ்வளவு திட்டமிடலா? பக்காவாக ஸ்கெட்ச் போடுவது இப்படித்தான்.. தடதட பின்னணி தகவல்கள்!

ஒரு வருமான வரித்துறை ரெய்டு எப்படி நடக்கிறது அதற்கு முன் அதிகாரிகள் தகவல்களை எப்படி சேகரித்து ரெய்டு நடத்துகிறார்கள் என்பதன் பின்னணியை பார்ப்போம்.

பெரிய அளவில் வருமானம் பார்க்கும் ஒருவர் வரி ஏய்ப்பு செய்வதை எப்படி கண்டறிகிறார்கள், தகவலை எப்படி திரட்டுகிறார்கள் என்பது முக்கியம்.

அதன் பின்னர் ரெய்டு நடப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை ரகசியமாக செய்து ரெய்டை வெற்றிகரமாக நடத்துவது கடைசி வழி ஆகும்.

English summary

Let's look at the background of how an Income Tax raid happens and how the authorities collect information before the raid.