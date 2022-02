டிரெண்டிங்கில் இருப்பது புஷ்பா பாட்டு தான்...ஆனா ஊம் சொல்றியா மாமா இல்லையாமே

சென்னை : இந்திய அளவில் வசூல் சாதனை படைத்துள்ள புஷ்பா படத்தில் வரும் பாடல் தான் இந்திய அளவில் டிரெண்டிங்காக இருந்து வருகிறது. ஆனால் அது நீங்கள் நினைப்பது போல் சமந்தா ஆடிய ஊம் சொல்றியா மாமா பாடல் இல்லை என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வெளிவந்த படம் புஷ்பா: தி ரைஸ் படம். இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, வசூலில் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளது. இதில் சமந்தா ஆடிய அயிட்டம் சாங்கான ஊம் சொல்றியா மாமா பாடல் செம ஹிட் ஆனது.

அஜித்தோட முதல் பான் இந்தியா படமா வலிமை இருக்கும்... போனிகபூர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க

English summary

Srivalli song from Pushpa movie becomes trending in India. Many people have shared videos of themselves dancing to this song on social media. Now music director Devi Sri prasad thanked fans for this grand success.