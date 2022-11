ஷாக்கிங்.. வெறும் 24 வயசு தான்.. மாரடைப்பால் பரிதாபமாக பலியான இளம் நடிகை.. சோகத்தில் திரையுலகம்

கொல்கத்தா: 24 வயது இளம் நடிகை அயிந்திரில்லா ஷர்மா மாரடைப்பு காரணமாக பலியான சம்பவம் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதிக மன அழுத்தம் காரணமாக இப்போதெல்லாம் 30 வயதை கடந்த இளைஞர்களுக்கே மாரடைப்பு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் வருவது சர்வ சாதாரணமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், வெறும் 24 வயதே ஆன வங்காள நடிகை மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இன்று உயிரிழந்துள்ளார்.

அவரது மறைவு செய்தியை அறிந்ததும் வங்காள ரசிகர்கள் பலரும் கண்ணீர் கடலில் மூழ்கி உள்ளனர்.

காதலிக்காக ரூ.100 கோடியில் பிரம்மாண்ட வீடு? ட்விட்டரில் விளக்கம் கொடுத்த ஹிருத்திக் ரோஷன்!

English summary

Bengal Actress Aindrila Sharma passes away due to cardiac arrest today at the age of 24 shocks fans and family. She suffered a heart attack on November 14th and admitted in a private hospital but, today she passed away.